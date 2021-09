El Monaguillo es un humorista con estilo propio. Antes de aterrizar en la pequeña pantalla, su profesión era de botones y ascensorista en un hotel de Marbella, pero fue descubierto cuando una tarde estaba haciendo reír a sus amigos con sus chistes y anécdotas. En ese momento, Sergio Fernández empezó a combinar su trabajo con la radio, hasta que decidió dejar a un lado las maletas y subirse a los escenarios para recaudar éxitos. Ahora no hay programa de televisión que se le resista ni persona en nuestro país que no le ponga cara. Aunque, como demostró hace unas semanas en sus redes, su imagen actual dista a la que tenía hace 19 años .

"¿Paco Collado?", se preguntaba Santiago Segura al ver en el rostro de su compañero cierto parecido con este actor. No ha sido el único que ha comentado en este post con la misma intención. "¿Ese no es el concursante de 'Gran Hermano 1' qué decía lo de la pierna encima?", "Yo veo una mezcla entre el rizos de sensación de vivir y Ed Sheeran", "Te dabas un aire a Chicote" o "Eres una mezcla de Falete con Pilar de Borbón" son algunas de las comparaciones más divertidas de sus seguidores, que dicen ahora entender "por qué se ha dejado barba".

Este verano, por primera vez, el colaborador ha dejado a un lado su carácter simpático y gracioso para hacer una petición a través de sus redes. Su malestar iba vinculado a aquellos que se estaban dedicando a fotografiar a su familia y su entorno mientras disfrutaban de unos merecidos días de descanso. “Una cosa importante y seria. Siempre que me pedís fotos de vacaciones me las hago, soy amable y nos reímos”, recordaba el monologuista antes de lanzar su súplica: “Os pediría que no me grabéis ni me hagáis fotos de lejos o a escondidas cuando estoy con amigos, familia, hija y menores. Si me pides una foto, ¡encantado!”, rogaba con un tono bastante inusual tras sentirse incomodado con esta situación.