Lolita Flores ha sido actualidad estos últimos días por rechazar el feminismo y defender que los hombres también deberían denunciar malos tratos

Una polémica que ha provocado que la artista estalle, abandone Twitter y justifique sus declaraciones públicamente

"¿Lolita es feminista?" Esta es la pregunta que ha colocado a la mayor del clan Flores en la diana a lo largo de las últimas 72 horas. O más bien su respuesta, con la que se posicionó en contra y defendió que "también los hombres tendrían que denunciar los acosos y los malos tratos". Estas declaraciones, que se produjeron durante la promoción de su obra 'Llévame hasta el cielo' en La Sexta Noche, han provocado tantísimos comentarios negativos, resaltando el desconocimiento de la actriz por la lucha real del movimiento ("Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre", según la RAE), que la también cantante se ha visto obligada a manifestar su ira en Twitter, responder a la polémica y abandonar para siempre las redes sociales.

A través de su perfil personal, donde se hace llamar @sarandonga55, la hermana de Rosario y Antonio Flores se ha preguntado si "la gente es tonta" por su reacción a su postura sobre este tema. "Que escuchen bien lo que dije sobre el feminismo y el machismo. No me gusta nada lo que acaba en 'ismo', defiendo a la mujer porque lo soy, porque soy madre, hermana, tía, sobrina y nieta, y sobre todo porque nos matan", ha reivindicado, aclarando su opinión y reiterando lo que dijo en la entrevista ya mencionada, donde sí quiso apuntar que "está claro que a ellos no les matan como a nosotras" y animó a las víctimas a "que denuncien".

A pesar de esta tesis con la que da algo más de luz a su forma de entender el concepto, Lolita Flores sigue sin querer identificarse como feminista por su rechazo a "tener una etiqueta". "No me hace falta ser feminista para defender los derechos de los seres humanos, y sobre todo de los maltratadores manipuladores", ha explicado con enfado, amparándose en que a sus 63 años no necesita que nadie le explique dónde está "parada".

La opinión real de Lolita Flores sobre la igualdad entre hombres y mujeres

Con un "a la mierda los que se aburren", la colaboradora de televisión se ha referido a sus haters, a los que define como aquellos "que quitan la libertad, la paz y que humillan a la mujeres y a los niños", tachando de vergonzosa la "ingonarancia" que tienen "los que me tachan de ignorante". Según ha repetido, la madre de Elena Furiase sigue creyendo en el ser humano, "sea de la clase que sea", pero también despreciando "al malo y a la mala", a los que desea la cárcel.