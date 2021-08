El próximo mes de septiembre, Elena Furiase y Gonzalo Sierra se darán el ‘sí, quiero’ en una ceremonia civil. La pareja no ha desvelado el día exacto de la boda , pero sí se sabe que tendrá lugar la segunda quincena en Vejer de la Frontera. Lolita Flores , que hace unos días aseguraba que no está ayudando a su hija con los preparativos de la boda , ha desvelado en una entrevista para la revista ¡Hola! todos los detalles del gran día: de la lista de invitados al vestido de la novia.

Y tampoco se ha olvidado de revisar la lista de invitados, “por si se olvidaba de alguien”. La familia González- Flores no faltarán en el gran día , como tampoco lo harán algunos amigos de profesión. Pero si alguien le hace especial ilusión a Lolita es que acuda su tía Carmen, ya que su madre no está. “Notaré la falta de mis padres, aunque serían muy mayores, y voy a echar mucho de menos a mi hermano Antonio” , ha confesado.

Las dos familias están “encantadas” con este matrimonio y, en palabras de Lolita, los novios “no pueden estar más felices e ilusionados con la boda”. Gonzalo Sierra, padre de Noah, el único hijo de Elena Furiase , es como un hijo para la actriz, que le conoce desde que es pequeño porque siempre ha formado parte del grupo de amigos de su hijo Guillermo. “Estoy nerviosa, con un poco de angustia. La felicidad de mi hija está por encima de todo. Sé que me emocionaré mucho. Llorar voy a llorar bastante. Me estoy reservando para el gran día”, asegura.

“Elena es una novia joven y actual y va a ir guapísima. El vestido se lo está haciendo Roberto Diz y me encanta”. Estos han sido los pocos detalles que Lolita ha querido desvelar de la novia, ya que no se considera “una madre chivata”. “Para mi vestido he elegido un color con mucho fuego y puedo adelantar que no voy a llevar mantilla. Nosotros somos más hippies”, ha contado sobre su diseño como madre de la novia.