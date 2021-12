El primer vuelo transcurrió con normalidad, de hecho, Maia ejerció de hermana mayor y de la mejor compañera de viaje. Sin embargo, el miedo invadió su cuerpo en el segundo aterrizaje. “A un metro de tocar Vigo y después de muchísimo meneo, los motores del avión vuelven a rugir y con un impulso violento , otra vez despegamos hacia algún lugar. ¿Dónde? No lo sé. ¿Por qué? Tampoco lo sabía porque no suelen dar muchas explicaciones cuando hay caos. ¿Hasta cuándo? Ni idea tampoco”, relataba Castro, cuya odisea acababa de comenzar en ese mismo instante.

“Creo que Maia también intuyó mucho que por mucho que preguntase, no iba a tener una respuesta real. No dijo ni mu, me dio la mano y se dedicó a mirar al frente, expectante”, recordaba la postura de su primogénita. “Entonces Olivia se despierta y ajena a todo, quiere salir de su atadura. Maia se marea. Yo sin bolsa. Yo me mareo, pero paso de oír a mi cuerpo, no era momento”, se olvidaba de sus sensaciones para centrarse en relajar a las dos pequeñas.