Marta Pombo, sobre la depresión que le han diagnosticado: "No quería ni salir de la cama, estaba en una nube negra"

Marta Pombo ha vuelto a las redes sociales tras más de tres meses alejada

La influencer ha explicado los motivos por los que decidió abandonar la vida pública de forma temporal

En una entrevista en Cope, la hermana de María Pombo ha contado que le diagnosticaron depresión

Tras más de tres meses alejada de la vida pública, Marta Pombo ha retomado su trabajo en redes sociales. A lo largo de este tiempo, la influencer ha reaparecido únicamente para zanjar algunos rumores que se habían hecho públicos sobre su vida privada y confirmar su separación de Luis Giménez, con quién llevaba casada poco más de año y medio. La hermana de María Pombo explicó entonces que se trataba de una decisión por necesidad y “tomada por los dos”. “Nos queremos muchísimo, es una persona maravillosa. Necesitamos este respiro de tanta crítica y tanta maldad porque los mensajes que nos han llegado son muy duros”, comentó en su momento. En este vídeo puedes escuchar los motivos de su divorcio:

Hace tan solo unos días, la influencer retomaba su trabajo en Instagram y aseguraba que su vuelta sería “poco a poco” y que sentía “ganas y miedo” a la vez. Tras meses alejada de las redes, Marta contó una de las novedades de su nueva vida: ha adoptado una perrita. “Creo que nos necesitábamos mutuamente”, aseguró a través de un post. Y ahora, la hermana de María ha acudido a una entrevista en el programa 'La influencia', en Cope, para contar los motivos de su ausencia durante estos meses y cómo se encuentra realmente.

“Sentía que estaba perdiéndome a mí misma. Me vi absorbida en ese mundo de redes sociales y de consumo puro y duro de contenido. Me borré las aplicaciones y así no tenía donde meterme”, ha comenzado diciendo. Su decisión no fue un arrebato. Marta meditó la idea de desaparecer de las redes sociales durante algo más de un mes porque consideraba que “lo necesitaba”. “Sentía que me exigían y que estaba dando más de mí a gente que no conocía y no a mí misma”, asegura como uno de los motivos principales de su marcha.

La hermana de María Pombo admite que en ocasiones esta profesión le ha provocado sentirse sola. “El dinero que te da Instagram es muy jugoso, pero hay veces que no compensa”, asegura. Esta vuelta le ha animado a cambiar el contenido que muestra en su perfil de Instagram y quiere enfocarlo más a la salud mental, algo de lo que ha aprendido mucho durante su retiro mediático.

Marta Pombo confiesa que le han diagnosticado depresión

En una de sus reapariciones momentáneas, la influencer ya contó que había recurrido a un psicólogo. “Estaba muy perdida, no era consciente. Tenía ayuda, mi psiquiatra me diagnosticó depresión. Yo no quería ni salir de la cama, estaba en una nube negra todo el día”, ha confesado. “En el último mes he conectado más conmigo misma. He necesitado mucho ejercicio de meditación y he aprendido a disfrutar de pequeñas cosas sin tener que mostrárselo al mundo entero”.

Su salida repentina de Instagram vino condicionada porque sentía que tenía que dar “explicaciones constantemente” sobre su vida. “Me saturó demasiado. Medía cada palabra, cada gesto, me dejé llevar y dejé de ser yo misma. Me da miedo que me vuelva a controlar. Yo creo que psicológicamente no estoy curada de este monstruo”, cuenta.

Las luces y las sombras de las redes sociales, según Marta Pombo