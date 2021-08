“Menos mal que llevabas bragas”: a Nuria Marin le juega una mala pasada el temporizador del móvil

No es la primera vez que Nuria Marín copa titulares por su ropa interior. A principios de año, por ejemplo, la presentadora prometía al equipo de Socialité, programa que conduce en sustitución de María Patiño, que no tendría problemas en enseñar unas bragas con la imagen de Isabel Pantoja si el equipo conseguía unas. Dicho y hecho. La periodista se hacía con ellas y, con la espontaneidad que la caracteriza, se levantaba la falda, cumpliendo con su palabra. “En estos momentos no hay ninguna distancia de seguridad entre Isabel Pantoja y yo”, decía entre risas, consciente del viral momento que estaba protagonizando.