A estas alturas seguro que a nadie le sorprende que al hablar de las redes sociales lo hagamos también de los llamados ‘haters’. Cada vez es más habitual ver como nuestras celebrities denuncian las despiadadas críticas, amenazas y ataques que reciben habitualmente a través de capturas de pantalla que suben a sus historias de Instagram. Otros prefieren no quedarse callados y responden con la misma simpatía a estos especialistas en sacar punta al contenido ajeno. En este contexto, Nuria Marín, la protagonista de nuestra noticia, ha demostrado de nuevo que no tiene pelos en la lengua, respondiendo a aquellos que no han visto con buenos ojos que se grabe en ropa interior mientras hace un ejercicio de equilibrio en su propia casa. Y no es porque no acepte las criticas. En una entrevista exclusiva para nuestra cabecera admitía que algunas le han "ayudado a mejorar".