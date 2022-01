La presentadora, que el pasado otoño cumplía 40 y reflexionaba sobre el paso del tiempo en su perfil, no ha tenido problemas en hablar de su salud. Lo hizo cuando relató que no pudo despedirse de 'Cazamariposas' como le hubiese gustado porque le habían encontrado un bulto en el pecho que, afortunadamente, acabó no siendo nada grave. Y lo ha vuelto a hacer ahora, con un incidente de menor relevancia, pero que también le ha generado preocupación.