Nuria Roca se ha ido con su familia a Turquía de vacaciones

La presentadora colgaba una imagen en el aeropuerto justo antes de embarcar

La valenciana ha estallado tras recibir duras críticas por volar a otro país en plena sexta ola

La sexta ola de coronavirus está batiendo con fuerza en nuestro país y rompiendo todas las estadísticas de contagios. Las restricciones y limitaciones vuelven a endurecerse y algunos han decidido suspender sus viajes en estas fechas tan especiales hasta que la situación vuelva a estar bajo control. Sin embargo, hay quienes no están dispuestos a cancelar sus planes, como Nuria Roca y Juan del Val, que se han ido junto a sus hijos a Turquía. La presentadora, muy activa en redes, publicaba una fotografía justo antes de embarcar. Lo que no imaginó en ese momento es que esta fotografía sería objeto de críticas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NURIA ROCA (@nuriarocagranell)

Los seguidores de la valenciana están molestos porque piensan que no ha obedecido sus propias recomendaciones: “En la última tertulia comentabais que todo el mundo se quedara en casa, no viajara..., etc.”, le echaban en cara. “No viajar, no juntarse con la familia… no has cumplido ni una. El problema no es no hacerlo, que tienes tu derecho, el problema es decir públicamente una cosa y hacer otra”, se unía a las quejas otro usuario. “Yo no puedo ir ni a casa de mi madre y otros viajando. Así nos va”, mostraba su decepción otro más.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NURIA ROCA (@nuriarocagranell)

Este tipo de frases han ido multiplicándose en el post de esta imagen provocando el mosqueo de Roca que, tras instalarse en su hotel y justo antes de irse a dormir, ha explotado. “Soy responsable de lo que digo, no pienso serlo de lo que no he dicho y algún obtuso ha interpretado. De mi boca no ha salido en ningún momento ni en ningún programa que no se pueda o no se deba viajar”, desmentía rotundamente las acusaciones Nuria, que recordaba que realiza sus planes cumpliendo con la legalidad vigente: “Me vacuno y me hago PCRs sistemáticamente (la última ayer por la mañana), al igual que toda mi familia”.

Nuria Roca no cederá ante las críticas y seguirá compartiendo su viaje

“Los policías de balcón ya tuvieron su momento de gloria al principio de la pandemia y me parece bien que tengan nostalgia de aquello, que disfruten”, no parece darle importancia a estos ataques la colaboradora, que reconocía que básicamente ha aclarado este asunto porque “hace tiempo que no contesto a nada”. Para concluir, la escritora ha advertido que hará caso omiso a las críticas y continuará compartiendo momentos de su viaje: “El que quiera que mire y el que no pues que también mire y luego critique, que también está en su derecho”.

Te puede interesar: