Sara Sálamo, tras sus criticadas declaraciones sobre la investigación del cáncer de próstata: "Hace mucho daño"

Sara Sálamo se ha visto obligada a dar una explicación a raíz del revuelo que han provocado sus últimas declaraciones. Todo comenzó hace unos días, cuando la actriz recibió un mail en el que se pedían donaciones para investigar la salud masculina . En la información que recibió se hablaba de que había que tener en cuenta la prevención de suicidios masculina, el cáncer de próstata y el de testículos, entre otras cosas relacionadas con la salud de los hombres. La actriz se sorprendió mucho porque no recuerda "una parte de la historia en la cual los hombres fuesen una minoría y no se sintiesen escuchados y estudiados". Y sus declaraciones levantaron un aluvión de odio a través de las redes sociales .

Los haters, a través de sus mensajes en Instagram y Twitter , han deseado la muerte y la enfermedad a todos los hombres de su familia, incluidos entre ellos sus dos hijos menores. Y la intérprete ha dicho basta. "No todo vale" , ha asegurado a través de un vídeo aclaratorio que puedes ver en esta noticia.

Sara Sálamo ha comenzado lanzando un titular en el que explica y quiere dejar claro que no está en contra de que se investigue el cáncer de próstata. "Es alucinante que tenga que aclarar y decir esta frase realista, no sé quién puede estar en contra de investigar una enfermedad. Y no sé quién es la redactora que cogió la última frase de una reflexión extensa sobre el sesgo de género en sanidad, poniendo esto y haciendo tanto daño", ha querido recalcar.