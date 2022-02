Hace veinte años, Sofía Vergara sufrió cáncer de tiroides

La actriz de ‘Modern Family’ contó esta importante experiencia vital hace apenas unos meses con el fin de darle visibilidad

Ahora, consciente del impacto que esto ha acarreado, la colombiana ha querido mostrar la cicatriz que la enfermedad le dejó en la garganta

Hay ocasiones en las que los vips se apartan por un momento del ego que dan los focos y utilizan su fama para dar visibilidad a causas hasta ahora silenciados. El fin de estos pasos al frente es recordar a su público que no están solos. Y un ejemplo de ello es lo que hizo Sofía Vergara hace unos meses cuando reveló haber sufrido cáncer de tiroides. De esto han pasado ya más de veinte años, cuando la actriz apenas tenía 28. Pero su testimonio, que tuvo lugar en el especial Stand Up To Cancer del programa Saturday Night, aún sigue trayendo cola.

En esta intervención en la que contó que todo surgió a raíz de una revisión rutinaria a la que acudió por un sospechoso bulto en el cuello, la protagonista de ‘Modern Family’ habló de lo difícil que es asimilar la palabra ‘cáncer’ a una edad como la suya. También habló del aprendizaje que se llevó de esa experiencia en la que siempre tuvo claro que no podía “entrar en pánico”.

Pero lo que más se resaltó de esa intervención para este especial producido por Reese Witherspoon y por su marido, Jim Toth, con el que recaudaron casi 603 millones de dólares fue el motivo por el que lo mantuvo en secreto durante dos décadas. “Tener cáncer no es divertido. Uno no quiere lidiar con nada más mientras está pasando por esto”, explicó.

El acto de visibilidad de Sofía Vergara al mostrar la cicatriz que le dejó el cáncer

Ahora, consciente de que contarlo ha ayudado a muchas personas que atraviesan su misma enfermedad, Sofía Vergara ha vuelto a dar ejemplo, esta vez vía Instagram. Lo ha hecho a través de este post, en el que se puede ver la cicatriz que le quedó del cáncer.

“A los 28, cáncer no era una palabra que esperaba escuchar. Fue en una revisión rutinaria cuando los médicos me encontraron un bulto en la garganta y esta palabra se convirtió en parte de mi historia. Pasé incontables horas con tratamientos de radiación y finalmente en cirugía. Hoy me puedo calificar como una superviviente del cáncer”, se puede leer en esta aplaudida publicación a la que ya han dado like más de 370 mil personas.