Tamara Gorro sale temblando del supermercado agobiada: "Qué situación tan horrorosa"

Tamara Gorro no está atravesando su mejor momento . En las últimas semanas, la influencer ha explicado - tal y como puedes ver en este vídeo - que está acudiendo al psicólogo y se encuentra medicada por un psiquiatra para superar una 'caída' producida por "una suma de pesos en la mochila" que le han hecho imposible levantarse sin ayuda. Gracias a esta metáfora explicaba cómo se encontraba, ya que no quiere hablar de un diagnóstico hasta que no lo tenga superado.

Unos instantes más tarde, la empresaria salía huyendo del supermercado al sufrir un agobio muy intenso. "Mirad cómo estoy en este momento", decía mostrando cómo temblaba su mano. "No había casi nadie en el super. Y el ver poca gente me agobia, no sé qué narices me pasa. Me lo dice la psiquiatra, que es normal eso síntomas, pero qué agobio, qué situación tan horrorosa. Me falta por comprar todo y le he dicho a mi madre que vaya", ha dicho mostrando la realidad que estaba sintiendo en ese momento.