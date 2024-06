Tal y como adelantábamos, hace solo unas semanas y tras unos años apartado del medio, Alejandro Albalá regresaba por todo lo alto a la televisión de la mano del programa que conduce María Verdoy. Fue en este espacio en donde el joven desvelaba que, a pesar de haber puesto punto y final a su relación con la hija de intérprete de Marinero de Luces, le guarda un gran cariño. Además, no dudaba en pronunciarse sobre los entresijos de la familia Pantoja y el embarazo de Anabel: "Anabel era de la que mejor me caía, me alegro por su embarazo, pero no creo que haya sido buscado", ha comenzado diciendo. En cuanto a Omar, ha dicho que considera que "ha estado muy enamorado de ella y que es normal que esté tocado. A momentos se llevaban bien, según el momento, lo que pasara en la tele. Cuando estábamos en Cantora estaba todo bien, pero podía haber tensiones y me gustaría volver de visita".