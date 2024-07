María Rosa Cobo vaticina cuántas medallas ganará España en los Juegos Olímpicos: "Es nuestro año"

Además de predecir el futuro de los famosos -como la posible maternida de Marta Peñate-, la vidente fue una de las primeras que confió y acertó con el resultado de la Selección Española en la Eurocopa 2024. Antes de que el equipo de Luis de la Fuente se disputara la Semifinal, Cobo aterrizaba en el plató de 'Socialité Club' para adelantar qué pasaría con 'La Roja'. "Pues si mi intuición, percepción y la experiencia que tengo no me engañan ni me traicionan, España mete dos y Francia mete uno", dijo. Además, no fue el único resultado que acertó. Días antes de que España se alzara con el trofeo, la vidente predijo cómo quedaría nuestra selección y cuántos goles marcaría en la final de la Eurocopa.