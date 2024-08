Charo Vega, rota por la muerte de Caritina Goyanes: "No me atrevo a llamar a Cari, es una tragedia"

Tras la trágica noticia, 'Socialité Club' ha hablado con Charo Vega íntima amiga de la familia. Muy afectada, ha comentado que ha sido Lolita quien le ha dado la noticia y que ya ha puesto rumbo a Marbella para acompañar a Cari Lapique, a quien conoce desde niña, y Carla Goyanes. "No quiero pensar cómo estará esa madre. No puedo ni llamarla ni mandarla un mensaje . Solo quiero abrazarla y a su hermana Carla. Esto es una tragedia muy grande. Esta criatura tan bella... No me atrevo a llamarla, lo mejor es darle un beso", ha dicho sin poder contener las lágrimas y mientras explicaba que en los últimos días había estado en contacto con Cari para saber cómo se encontraba después de la pérdida de su marido. " Estos días he estado preocupándome por ella, pero ahora qué dices. Es mejor estar y ya. Darle un abrazo enorme. Es como que no sé ni donde voy ni lo que me está pasando", ha contado Charo, que ha recordado que Lolita vivió una tragedia similar tras la pérdida de su madre y su hermano Antonio.

También Rosa Villacastín ha entrado en directo en nuestro programa para recordar la figura de Caritina, de la que asegura que no sufría ninguna patología previa. Con la voz entrecortada, la periodista ha explicado que aún no ha podido hablar con Cari Lapique. "Creo que ha llegado a Marbella ya pero no lo coge. Yo me imagino la llamada... No sé cómo se puede asumir eso. Es su hija y su marido y de la misma manera", ha contado Villacastín, que tenía una relación muy estrecha con la familia puesto que viven muy cerca en Marbella. "Las he visto nacer. Estuve en la boda de Caritina, la he hecho entrevistas según ha ido ascendiendo en su carrera, he visto a esos niños... Yo me imagino cómo tienen que estar hoy... Para una madre perder a un hijo debe ser lo peor. Lo de hoy es superior a todo lo imaginable", ha terminado diciendo.