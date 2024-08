Parecía imposible que alguien en España no estuviera al tanto de lo ocurrido con Daniel Sancho, pero no es así. La actriz Najwa Nimri ha sido la protagonista de un curioso momento cuando los compañeros de Europa Press le han preguntado por la sentencia del caso y la situación a la que se enfrenta tras ser condenado a cadena perpetua. Los reporteros, que le han puesto en contexto diciéndole que era el hijo de su compañero de profesión Rodolfo Sancho no daban crédito a la espontánea respuesta de la intérprete en ese momento. "¿Quién es? No sé de qué me hablas".