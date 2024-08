Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta

Han pasado un año y 26 días desde que Daniel Sancho terminase con la vida de Edwin Arrieta. Fue en julio de 2023 cuando el hijo de Rodolfo Sancho viajó a Tailandia para reecontrarse con el cirujano colombiano y celebrar la fiesta de la luna llena. El jueves 3 de agosto, el cocinero acudió a la comisaría de Koh Phangan para denunciar la desaparición de su amigo, ya que la familia de Edwin, nerviosa por no poder contactar con él, le pidió ayuda a Daniel. Los cortes y arañazos con los que se personó en comisaría no pasaron desapercibidos para la policía, por lo que desde ese momento Daniel Sancho no volvió a tener libertad y comenzó entonces una investigación liderada por el ya conocido 'Big Joke'.