Rodolfo Sancho, antes de la sentencia de su hijo Daniel: "Lo que no te mata te hace más fuerte"

"Me llama muy 'shockeado' (refiriéndose a su hermano, uno de los primeros familiares en enterarse de la noticia) y tarda en decirme exactamente lo que está pasando. Yo le acabé preguntado: '¿pero está vivo?' ", fueron unas de las primeras palabras de Rodolfo en el documental 'El caso Sancho', una producción de HBO Max España. Fue precisamente en este proyecto audiovisual en donde contó con todo lujo de detalles cuál fue su primera reacción al enterarse: " Yo ya sabía lo que tenía que hacer. Al final soy un padre luchando por su hijo y creo que ese es el gran motor para no caer en la depresión o en la angustia".

Completamente centrado en el caso de su hijo, el actor dijo recientemente que, aunque esta situación no ha supuesto que le hayan dejado de lado como actor, sí que ha tenido que renunciar a muchos proyectos como intérprete: "Hay actores que hacen negocio con su vida personal. No es mi caso. En todo este tiempo tuve que decir que no a una serie, pero fue por un problema de tiempos. Lo importante es que me ofrecieron el trabajo".