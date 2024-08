Cronología del caso Daniel Sancho: de su confesión al año que ha pasado en la prisión tailandesa

En su declaración a los agentes que le acompañaron hasta el bungalow, Daniel explicó que el desencadenante de la pelea que habría concluido con la muerte de Edwin fue que el primero se habría negado a mantener relaciones sexuales con él, así como a continuar con su idilio: “Yo le dije que no quería, que lo sentía. Esto tiene que acabar. No quiero hacerlo más". Esto no gustó nada a la víctima que le respondió que no iban a terminar su historia y le gritaba "¡Tú eres mío!". Él estaba ahí Me levanté y le di un puñetazo. Estábamos hablando y yo empecé a elevar mi voz, y el también. Yo me levanté y él empezó a dar paso atrás. Yo empecé a hablarle más y le hice ¡bum! Fue por aquí", contó sobre el puñetazo que le propinó y que habría provocado que su cabeza impactara contra el lavabo. “Creo que le volví a golpear, una y otra vez", desveló.