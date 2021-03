'Te alquilo mi amor' es la serie de mayor éxito en la historia de Turquía

Barış Arduç y Elçin Sangu son la pareja protagonista

Después de cada capítulo, tienes una cita con 'Love is in the air'

¡Ömer y Defne están de vuelta a Divinity! A partir de mañana lunes a las 16:15 horas regresa 'Te alquilo mi amor'. La serie de más éxito en Turquía, donde se emitió entre 2015 y 2017 por el conocido canal Star TV, y que arrasó entre los espectadores españoles hace un año, promete volver a conquistarnos cada tarde. ¿Te lo vas a perder?

La historia de amor de Ömer y Defne es de esas que te enganchan desde el minuto uno cuando esa chica pelirroja que busca la forma de salvar a su hermano se convierte, sin querer, en la salvadora de un rico empresario. Y es que el primer y fortuito encuentro de la pareja protagonista de 'Te alquilo mi amor' no tiene desperdicio. Sin embargo, la entrada en escena de la tía de Ömer lo complicará todo y alterará el curso normal de su historia de amor al hacerle a Defne una proposición que no podrá rechazar. Ese es el loco punto de arranque de 'Te alquilo mi amor'.

Y justo después, no te pierdas 'Love is in the air'

Y tras la ficción de mayor éxito en Turquía , el amor sigue en Divinity con la serie del momento, 'Love is in the air'. Eda y Serkan te esperan a las 17:15 horas para que sigas soñando con tu cuento de hadas particular. Y es que ellos se han convertido en la pareja de moda y son millones de personas las que están enganchada a una historia de amor que nos ha dejado ya momentos inolvidables.

