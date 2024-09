Radical y sorprendente. Así es el cambio de look que se ha hecho Onur Tuna, el protagonista del 'Una vida perfecta', el nuevo éxito turco que aterriza esta noche a las 22:45 horas en Divinity. El actor turco ha dejado a todos sin palabras al compartir en sus redes con su nuevo look capilar. No sabemos si como pasó con Cucurella, que se tiñó el pelo de rojo tras ganar la Eurocopa, él ha hecho alguna promesa o apuesta para hacerlo, pero lo cierto es que, al igual que el futbolista español, el intérprete ha cambiado su estilo capilar y ha optado por un color muy llamativo.