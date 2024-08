'Una vida perfecta' aterriza en Divinity a partir del lunes 2 de septiembre a las 22:45 horas

Por supuesto, ante estas turbias maniobras que están orquestando y con las que pretenden acabar con ella, Şebnem no tiene intención de quedarse de brazos cruzados. La protagonista de 'Una vida perfecta' planea su contrataque y no va a tener escrúpulos ni miramientos contra los que un día fueron su familia. Şebnem quiere destrozar y llevar a la ruina a la rica y poderosa familia Gümüsçü. Y tiene un as guardado bajo la manga. Después de años conviviendo con ellos, conoce todos sus secretos y estará decidida a revelar todas aquellas cosas que nadie sabe y que serán determinantes para romper con las apariencias que esta poderosa familia ha luchado tanto por mantener. La venganza está servida. ¿Qué pasará a partir de ahora? Si quieres averiguar qué ocurre, no puedes faltar a tu cita con 'Una vida perfecta'. A partir del lunes 2 de septiembre a las 22:45 horas, los nuevos capítulos en Divinity.