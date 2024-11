La familia se rompe en 'Amar sin límites': de lunes a viernes a las 22:00 horas en Divinity

Después de su huida el día de su boda con Levent ayudad por Halil Ibrahim , Zeynep se encuentra en una situación muy delicada. Lo que no imagina es que t odo se va a complicar aún más tras un terrible suceso en el que se ve involucrada y que termina de forma totalmente dramática. Si quieres averiguar qué ocurre, no puedes perderte las próximas entregas del último gran fenómeno turco que ha aterrizado en Divinity. De lunes a viernes a las 22:00 horas, las nuevas entregas de 'Amar sin límites'.

Entre secretos y desafíos, Zeynep descubrirá hasta dónde es capaz de llegar por amor. Tras su huida con Halil Ibrahim, los sentimientos entre ambos han florecido, pero su familia no está dispuesta a consentir su historia de amor. La traición no se perdona en la familia Leto y colocarán a la joven ante una disyuntiva muy complicada.

Sin embargo, Zeynep no va a estar sola ante este nuevo revés. Después de haber compartido con ellas algunos momentos muy importantes, sabe que las cosas no han podido ocurrir tal y como se cuentan. Halil está convencido de que ha sido víctima e una trampa y sabe que no tiene nada que ver con los suyos. "Haya hecho lo que haya hecho ella nunca va a ser como su familia".