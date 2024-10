Del protector Halil y la íntegra Zeynep al mafioso Rizvan: los personajes de 'Amar sin límites'

'Amar sin límites' ha aterrizado en Divinity para convertirse en una de tus historias favoritas de esta nueva temporada. Y la cosa promete. La historia de amor Halil Ibrahim y Zeynep es de esas que no deja indiferente a nadie y que atrapa desde el minuto uno. Ellos son los grandes protagonistas, pero no están solos en esta ficción que tiene todos los ingredientes para ser todo un éxito. Amor, pasión, venganza, mentiras, acción... Y como sabemos que no te vas a querer perder ningún detalle te contamos quién es quién en esta emocionante serie.