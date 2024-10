Los nuevos capítulos de 'New Amsterdam', los sábados al las 22:45 horas

Aunque el destino se torne incierto, la vida sigue en 'New Amsterdam'. Después de todo lo que ha vivido en los últimos años, el doctor Max Goodwin parece haber encontrado la estabilidad al lado de Helen Sharpe, con quien ha iniciado una nueva etapa de su vida en Londres, ciudad a la que se han mudado, junto a la pequeña Luna, en esta cuarta temporada. Y es que, después de tanto sufrimiento, no hay nada que el amor no cure.