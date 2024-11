'Yo soy Bea', con la mejor secretaria de la televisión, de lunes a viernes a las 08:30 horas

Beatriz Pérez Pinzón, la secretaria de dirección más eficiente y leal, ya está trabajando en Divinity y ya se ha hecho imprescindible para su jefe. Álvaro Aguilar ya no puede sobrevivir en 'Bulevar 21' la revista en la que trabaja sin ella. Si quieres averiguar qué ocurre entre ellos y cómo Bea supera todos los obstáculos que le ponen su archienemigas, Bárbara y Cayetana, no puedes faltar a tu cita. De lunes a viernes a las 08:30 horas, en Divinity.

Como en la exitosa serie colombiana 'Yo soy Betty, la fea', en la adaptación española de este gran éxito nadie se lo está poniendo fácil a Beatriz Pérez Pinzón. Sus ganas de trabajar, su formación (muy por encima de la exigida para su puesto), su buen hacer y su lealtad no parecen suficiente. Su aspecto físico y la cercanía con su jefe, que ha sabido pasar por alto su poco acertado look, le han granjeado más de un enemigo en 'Bulevar 21'. Cayetana, novia de Álvaro, Diego, su hermano y mayor enemigo del director de la revista, y Bárbara, su gran amiga, la han colocado en su punto de mira. Echarla es su principal objetivo. Sin embargo, su trabajo duro, su honradez y mostrarse fiel a su jefe va a provocar que estalle una auténtica guerra en las instalaciones de la revista. Ella se mantendrá firme y a pesar de los ataques no cambiará su esencia. Bea es única.