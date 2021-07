Después de estar una temporada más ausente en redes de lo habitual y tras haberlo meditado durante un buen tiempo, Laura Escanes confesaba, hace justo un año, que había pasado por el quirófano para someterse a un aumento de pecho con corrección de asimetría y reducción de la areola. La influencer, firme defensora de que cada uno con su cuerpo debe hacer lo que considere oportuno, optaba por no desvelar las cifras exactas, pero insinuaba que había ganado una cantidad ínfima de centímetros. “Esconderlo es como engañaros, me siento como que no estoy contando la verdad”, explicaba todos los detalles de esta operación a su familia virtual.