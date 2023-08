El plan de la familia de Daniel Sancho para su defensa: "No sabemos si hay participación de otra persona"

El relato que maneja la familia de Daniel es que, al parecer, "con actos de premeditación, después de un accidente fortuito, Daniel se deshace de los restos de la víctima" . La familia asegura no tener más información sobre el caso e insisten repetidas veces en la importancia de la información publicada e investigación que está haciendo la prensa española. "No sabemos qué más hay. Si hay participación de otra persona, no sabemos nada. Por eso es tan importante que podamos manejar la misma información que maneja el abogado tailandés", añadía.

Carmen Balfagón asegura que no han tenido acceso a los mensajes del móvil de Daniel y que, por el momento, no han podido ver nada de la instrucción. "Nosotros lo que queremos es saber con qué cuenta la policía", insisten. "No tiene nada que ver el proceso judicial de España con el de Tailandia. Los atenuantes allí no sirven de mucho. Lo importante, sinceramente, es que tenemos que conocer realmente la declaración de Daniel y lo que tiene la policía. La motivación es muy importante. Este caso hay que aclararlo", dicen sobre un caso que "todavía no está cerrado".