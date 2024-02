Si por algo se caracteriza Escassi es por su distinguido sentido del humor. A pesar de su fama de rompe corazones, el jinete mantiene una muy buena relación con algunas mujeres de su pasado , como Lara Dibildos, a la que considera parte de su familia. Sin embargo, no todo ha sido de color de rosas en su vida. En los momentos tristes, como la muerte de Laura Valenzuela , su exsuegra, siempre ha optado por el silencio y no mostrar esa parte más vulnerable.

De la misma manera ocurría el día que fallecía su madre, Myriam Escassi Ruiz - Crespo. Precisamente fue su pareja, la modelo María José Suárez, la que daba un paso al frente para desvelar que el jinete estaba "bien" y en Madrid ya inmerso en sus proyectos profesionales. Solamente fue a través de redes sociales donde la expareja de Sonia Ferrer se pronunciaba sobre lo importante que era su madre para él: "Mi madre. Gracias a ella soy lo que soy, aunque seguro que algunas cosas me cambiaria... Mi abuelo ya me decía que éramos iguales, ya me gustaría a mi serlo. La persona más fuerte del mundo".