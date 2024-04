La batalla judicial entre Elena Tablada y Javier Ungría no cesa. El exmatrimonio ponía fin a su relación en 2022 tras seis años de relación, una mediática boda en Cuba y la llegada al mundo de su única hija en común, Camila . Aunque en un comienzo la diseñadora y el empresario hostelero abogaron por un entendimiento por el bienestar de la pequeña, finalmente lo suyo se ha convertido en una 'guerra fría' en donde han dado lugar públicamente a reproches y enfrentamientos . Todo ello ha desembocado en que luchen por la custodia de la menor que, según ha dicho Tablada en las últimas horas, "es muy pequeña y no se entera de nada". ¡Te contamos las claves de su lucha en los tribunales!

A diferencia de lo que ocurrió con su separación de David Bisbal, que se vieron las caras en los juzgados por los derechos que el artista quería proteger de su hija Ella, en esta ocasión no es solo el bienestar de su hija Camila el motivo de su disputa. Según publicó la revista 'Semana', también se trata de una cuestión económica. Al parecer, "han tenido muchas diferencias por cuestiones financieras " y ella "va a pedir todo el dinero que pueda" para no perder su calidad de vida.

A pesar de que Ungría se encuentra en los Cayos Cochinos y de el supuesto acercamiento entre ellos, parece que el objetivo sigue siendo el mismo: el bienestar de la pequeña. Precisamente, en las últimas horas, la diseñadora de moda ha hablado en las puertas de los Juzgados dejando claro que lo que no busca es que se le "favorezca" a ella, si no a la pequeña: "A mí no me tiene que favorecer nada, tiene que favorecer a mi hija". Además, ha desvelado que su exmarido ha intervenido por videollamada desde Honduras, en donde se encuentra concursando en 'Supervivientes': "Ha sido por Zoom y está bastante morenito. Todo muy normal, como todo lo que me pasa a mí".