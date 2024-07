En agosto del 2022, Elena Tablada y Javier Ungría ponían punto y final a su relación tras siete años juntos , una boda por todo lo alto en Cuba -la tierra natal de la diseñadora de moda-, y una hija en común: Camila. "Si hubiese actuado como realmente hubiese querido, no me hubiese casado. Le vino grande ser padre, y ser padrastro aún más ", dijo entonces la modelo, que recientemente ha anunciado que se presentará como candidata a Miss Universo en representación de Cuba . Dos años después de una batalla judicial sin precedentes por la custodia de su descendiente en común, la Justicia ya ha dado a conocer el resultado sobre el futuro de la menor de edad. Una resolución que se ha conocido a mediodía de este 17 de julio del 2024 y sobre la que ya se ha pronunciado Tablada. ¡Te contamos todos los detalles!

Hace solo unos meses que el empresario y la diseñadora volvían a verse las caras en este juicio por la custodia de la menor. Sin embargo, Ungría se encontraba concursando en 'Supervivientes' y la declaración la hacía entonces por videollamada. Fue entonces cuando su exmujer, Elena Tablada, se pronunciaba sobre sus sensaciones al finalizar la sesión: "A mí no me tiene que favorecer nada, tiene que favorecer a mi hija. Ha sido por Zoom y está bastante morenito. Todo muy normal, como todo lo que me pasa a mí".