Los primeros meses de 2024 han multiplicado la proyección mediática de una expareja, la formada por Elena Tablada y Javier Ungría . Tras seis años de relación y una hija en común, Camila , la diseñadora y el empresario ponían fin a su relación sentimental en agosto de 2022. Desde entonces, el enfrentamiento entre ellos es público y notorio, con guerra judicial por el medio. Y sus últimas intervenciones televisivas en sendos programas de Telecinco no han hecho sino recolocar el foco sobre ellos. Recientemente, Tablada ha sido preguntada al respecto de cómo están las cosas con su exmarido , revelando si ha habido o no un acercamiento con él .

El proceso judicial dio comienzo hace unos meses, mientras Javier todavía estaba en Honduras. En él, Elena y Javier se enfrentan por la custodia y manutención de su única hija en común (Tablada es madre, además, de Ella Bisbal , fruto de su relación con el cantante almeriense). Las palabras entre ambas partes han sido duras desde que se conociese la noticia de su divorcio, y el inicio del procedimiento no ha hecho sino agudizar lo contrario de ambas posturas entre ellos.

Pero más allá de este nuevo reto profesional, otro de los temas a tratar ha sido su vínculo con Ungría. " Javier también ha tenido bonitas palabras para ti en este sentido ", le ha planteado Sergio Pérez, el periodista de Europa Press, "Uy, no sé, no sé, la verdad", ha sido la pregunta de ella, a lo que el mencionado reportero le ha asegurado que su exmarido le ha deseado que disfrute "mucho con las peques" . "Pues nada, muchas gracias", ha respondido ella, sin poder evitar un gesto de sorpresa .

Los compañeros desplazados a las inmediaciones del estadio del Real Madrid le han planteado a Tablada que cómo están las cosas con el padre de su hija pequeña. "No estamos en ningún punto, Javier es parte del pasado y ahora mismo no hay nada", ha explicado a la prensa, confirmando, además, que desea que la resolución del juicio no tarde en llegar.