Bárbara Goenaga se despide de su padre: "Estos últimos tres años han sido los mejores"

Además, la actriz le ha dedicado a su padre unas preciosas palabras en las que ha revelado cómo afrontaron esta etapa que les ha dejado algunos de los mejores recuerdos de sus vidas. Unos recuerdos imborrables que ahora ha querido compartir con sus seguidores, a los que ha revelado que la familia optó por no revelar el delicado estado de salud de su padre para poder vivir y disfrutar en la forma en la que querían. "Estos últimos tres años han sido los mejores que hemos pasado juntos, paradójicamente. Duros y bonitos. Sabíamos que iba a llegar el día (tú nunca lo creíste y menos mal) y teníamos dos opciones: contárselo a la gente y vivir los últimos años en la enfermedad, o no contar nada a nadie y dedicarnos a exprimir la vida. Decidimos la segunda opción, y menos mal. Te grabé hasta los zumos de naranja que tomaste, sabiendo que podían ser los últimos. “Para el futuro” me decías. A veces incluso repetías las tomas donde no te gustabas. ¡Qué bien lo hemos pasado, aita!