El pasado 30 de agosto, Tini reaparecía sobre un escenario . Lo hacía de la mano de Chris Martin y ‘Coldplay’ en Dublín, donde anteriormente ambos ya se habían dejado ver por sus calles entonando su colaboración ‘We Pray’, que verá la luz el próximo 6 de septiembre. Tras su actuación, sin embargo, son varios los que han apartado el foco de la esperada vuelta a la música de la argentina y han optado por emitir su juicio acerca de su look actual, así como de su “delgadez” , que ya ha sido motivo de desagradables comentarios en otras ocasiones. Es el caso del medio argentino ‘A24’, en el que uno de sus colaboradores no ha dudado en señalar que “tiene un problema grave” y “le daría un poco más de comida” .

Es por ello que, lejos de cómo habría sido su reacción en otro instante tal y como ella misma ha explicado en sus declaraciones, ha querido dedicarse unas palabras a ella misma: “Hoy le agradezco mucho a mi cuerpo. Le dije cosas muy feas durante mucho tiempo. Ya no más. Me costó, y es algo de todos los días. Pero al menos hoy decido por mí y no por los demás, ni por hacer sentir cómodos a personas”, ha concluido.