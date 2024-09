Jesulín de Ubrique, tras sufrir un microinfarto: "No sé por qué ha podido pasar, ha sido horrible"

La noticia saltó a la luz este pasado domingo a mediodía y los compañeros de 'La Razón' se pusieron en contacto con María José Campanario para tener más detalles de lo ocurrido. La mujer del torero adelantó que su marido se encontraba "bien" y que estaban en el hospital, en observación. "No te puedo decir nada más… agradezco tu llamada y te repito que está mejorando, todo bien, gracias a Dios, estamos intentando que descanse y ya está. Ha sido un susto, pero no es nada grave. Lo más importante ahora mismo es que se encuentra bien ", dijo este domingo. El torero ya ha recibido el alta y, en unas declaraciones a los compañeros de Telecinco, ha contando cómo se encuentra.

Tal y como puedes ver en este vídeo, el torero ha contado a los compañeros de prensa que se encontraban en la puerta de su casa que se va a poner en manos de profesionales para vigilar el funcionamiento de su corazón. "Es una situación que desconozco, nunca me he visto así. Me voy a poner en manos de profesionales que busquen el origen de donde ha podido venir esto", ha comentado. Jesulín asegura que lleva una vida "sana y normal" y que es una persona que se cuida, hace deporte, no fuma y no bebe.