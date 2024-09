Laura Escanes ha asistido a un concierto de Álvaro de Luna recientemente, según 'En todas las salsas'

Aunque en un primer momento parecía que Escanes habría abandonado el recinto antes de que comenzase el concierto que su exnovio ofrecía, ‘En todas las salsas’ ha afirmado “tener constancia de que sí permaneció allí” aunque habría “evitado enseñarlo”: “A mí lo que me confirman es que ella está en el concierto de LODVG y como que se van a tomar algo… Os digo aquí en exclusiva que sí que estuvo en el concierto mientras Álvaro de Luna estaba cantando ”, ha comenzado confirmando Anna Gurguí. De hecho, según ha afirmado la colaboradora del formato, “él era consciente de que Laura estaba allí con sus amistades y esperó a que ella se fuera para poder entrar en el recinto VIP , poder estar tranquilo y tomarse algo”.

En el mismo podcast participaba Patricia Steisy, que ha defendido la actitud de la creadora de contenido, quien a su vez hace unos días subía por error a sus redes sociales una referencia al artista: “Hay personas y personas y somos de muchos tipos diferentes y yo creo que en el sentimiento se enamora, es impulsiva, apuesta todo por las relaciones y tiene imagen de relaciones románticas y todas las cosas que hace es porque tiene dolor y enganche que no termina de soltar pero lo hace de forma inocente”, ha sentenciado. Sin embargo, según Gurguí, ni siquiera existiría una relación cordial entre ambos: “No se llevan bien, él no la quiere ni ver”, ha confesado.