Anne Hathaway entregará un premio a Pedro Sánchez por su compromiso con la igualdad

Será la actriz estadounidense Anna Hathaway la encargada de entregar este premio al presidente del Gobierno en un acto de la organización 'He for She', que depende de ONU Mujeres. "Es imprescindible que los líderes mundiales no solo promuevan la igualdad en sus discursos, sino que la traduzcan en acciones concretas", ha dicho la actriz, que es una reconocida activista y que ha utilizado su popularidad para ser altavoz de diferentes causas uniéndose a la lucha de otras mujeres que luchan por la igualdad.