Jesulín de Ubrique, tras el microinfarto: "Pendiente de unos resultados y menos asustado"

Con una sonrisa en la cara y un toque humorista, Jesulín ha respondido ha todas las preguntas sobre el problema cardiaco que tuvo hace tan sólo 16 días, el cuál cabe la posibilidad que se trate a causa de alguna intolerancia o alergia . “Soy alérgico a algunos alimentos, Puede ser que vaya por ahí, no lo sé, pero puede ser por ahí por lo que me han ido haciendo. Estamos pendientes de unos resultados que llegarán en breve y a partir de ahí los especialistas son los que mandan, ¿no?”, ha confesado el torero a Europa Press. Sin embargo, a pesar de no tener claro las causas, asegura estar “menos asustado” y con “ganas de volver con mi actividad”.

Un acto que coincidía justo con el 23º aniversario del accidente de tráfico que casi acaba con su vida, una curva que ha vuelto a visitar. "Hace hoy 23 años que tuve el accidente y me he parado en la curva, me he quedado un poco pensativo mirando y digo, '¡ay, no pudiste conmigo!' Fue un milagro. Creo que es mi segunda fiesta de nacimiento"