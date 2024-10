Un año más, una de las cabeceras de moda y lifestyle más importantes del mundo y de nuestro país reúne a numerosos rostros conocidos -mayoritariamente mujeres-, para celebrar una de sus fiestas más importantes: la fiesta de Harper's Baazar Women of the Year 2024 . El glamour se ha dado cita en la Gran Vía, el corazón de Madrid, para recibir a muchas famosas. Al igual que en las ediciones anteriores, son muchas las mujeres premiadas en estos galardones que reconocen su talento, la influencia, el impacto la repercusión que tienen en nuestro país y en todo el mundo.

El pasado año, Imaculada Jiménez, Editor in Chief de Harper's Baazar en España, desveló precisamente cual era el objetivo de celebrar estos premios: "A algunas de las grandes mujeres que comenzaron su apasionante historia con un sueño y que lucharon, se cayeron, se levantaron y consiguieron, no solo aquello que un buen día se atrevieron a soñar, sino que no han permitido que sus trofeos se queden en simples estanterías y han transformado sus logros, sus éxitos y sus caídas en un privilegiado altavoz que no entiende de edad, de etnias ni fronteras".