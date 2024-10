Demi Lovato afronta uno de los momentos más duros de su vida: la pérdida de su sobrina recién nacida. A través del universo 2.0, compartió precisamente hace cinco semanas la llegada al mundo de la hija de su hermana, junto a una foto en la que aparece con el resto de sus familiares: "My baby sis is having a baby. I love you Madison and I can’t wait to meet your little angel (Mi hermanita va a tener un bebé. Te quiero Madison y no puedo esperar a conocer a tu angelito)".