Can Yaman, en España: "Estudio español cuatro horas diarias seis días a la semana"

Desde el pasado viernes, 25 de octubre, el Palacio Congresos de Cádiz se viste de gala con motivo de la celebración del South International Series Festival , el encuentro organizado por y para el público y la industria audiovisual de producción y distribución de series de ficción y no ficción. El gran protagonista de la segunda edición del evento ha sido, sin duda alguna, Can Yaman , quien se ha dado un baño de masas durante su estancia en la ciudad andaluza y ha concedido una entrevista donde ha dejado unas sinceras declaraciones acerca de su desempeño profesional y ha incluido un guiño directo a su futuro en España .

Este miércoles, Can se ha desplazado hasta una de las salas del Palacio de Congresos de Cádiz donde ha ofrecido una rueda de prensa en forma de charla con el director del festival, Joan Álvarez. Allí, el intérprete ha explicado que estudia español y lo entiende “bien” aunque para hablarlo de forma fluida no está al “100% a gusto”, razón por la que durante la entrevista se ha desenvuelto en italiano, idioma del país en el que reside desde hace cuatro años para trabajar en nuevas producciones .

Sin embargo, tal y como él mismo ha dejado claro, entre sus planes de futuro entra poder hacerse un hueco en nuestras fronteras y abrirse al mercado español, algo para lo que su equipo ya está trabajando: “ Están viendo la opción, por eso han contratado una profesora particular que viene cada día a mi casa cuatro horas, seis días a la semana. Estoy obsesionado con la idea de aprender español. En cuanto se va la profesora me pongo a ver series españolas para practicar. Mi nuevo objetivo es eso, aprenderlo bien y poder rodar también en castellano", ha confesado acerca de reto que le daría "mucha satisfacción".

Tras ello, se ha sincerado acerca de lo que ha supuesto para él recibir el reconocimiento en el festival de series: “Este apoyo me honra mucho, he hecho series que gustan pero ser reconocido siempre es importante. Estoy dirigiendo mi carrera hacia España, y también me gustaría venir más. Ser reconocido es un buen punto de partida para iniciar el camino”, ha dicho.