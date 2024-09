Can Yaman, en exclusiva: "Cuando me veo en mis inicios no me parezco yo, ahora soy otra persona"

“He cambiado muchísimo profesionalmente y cuando veo mis anteriores personajes a veces pienso que ahora los habría realizado de manera distinta. No obstante, estoy muy orgulloso de lo conseguido y el aprendizaje”, asegura el actor de ‘Dolunay’ en un ejercicio de sinceridad llevado a cabo ante cientos de personas. Además, añade: “Me considero un actor versátil y no me cierro a ningún género cinematográfico. No quiero encasillarme sino cambiar de registros y demostrar que soy un buen actor”.