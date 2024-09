Una noche con Can Yaman: “Me gustan los desafíos, por eso sueño con trabajar en España”

Can Yaman regresó a Madrid el 21 de septiembre de 2024, cumpliendo así la promesa que hizo en las instalaciones de Mediaset España tras su primera visita en 2019

En un meet & greet con sus fans, el actor turco aseguró que trabajar en España se encuentra entre sus planes a corto plazo

Divinity fue el único medio de comunicación en cubrir el evento y desgranamos todos los detalles en este reportaje exclusivo

Aún era verano cuando recibí el primer mensaje por parte de las organizadoras de uno de los eventos con los que arrancaría el nuevo curso y paralizaría las calles de Madrid: el actor turco Can Yaman volvía a la ciudad que revolucionó en 2019 con su visita a las instalaciones de Mediaset España y pleno foco mediático de la exitosa ‘Erkençi Kus’. Pero esta ocasión consistiría en un evento único en el que las protagonistas, además de él, también serían sus fans ya que podrían pasar una noche juntas con la estrella internacional.

Rápido pusieron la maquinaria a funcionar y organizaron una velada que quedaría para el recuerdo de tantas personas, e incluso para mí ya que me propusieron realizar una entrevista en directo como aquella primera vez y también moderar el tan ansiado evento.

Fue en el salón de actos del Novotel Madrid Center donde el protagonista de series como ‘Dolunay’ o ‘Inadina Ask’, y tras paralizar (como el mundo imaginó) las calles de Madrid, dejó boquiabiertos a todos los asistentes con su imponente presencia y don de gentes. Allí, rodeado de cientos de historias de superación y personas procedentes de Suecia, Alemania, Grecia, Malta e incluso de Arizona, Miami, Florida y Angola, además de todas las comunidades autónomas españolas, hizo balance de su trayectoria profesional hasta la fecha y adelantó lo que está por venir, tal y como puedes ver íntegramente en el vídeo que abre esta noticia.

Can Yaman analiza su pasado, presente y futuro como actor internacional

Que Can Yaman ha evolucionado desde su debut en 2014 en series turcas es algo que hasta él reconoce: “He crecido muchísimo desde 2019 y ahora considero que soy más internacional: trabajo en Italia, he aprendido más idiomas y me siento más libre porque me permite participar en muchos más proyectos, lo que me hace muy feliz”.

Quiero hacer una serie en español y rodarla también en un perfecto español

Se disculpa por estar en Madrid y no hablar en español, hecho que le gustaría llevar a cabo por mostrar respeto a todas las personas asistentes y que se vuelcan con él y su carrera profesional. Promete, además, que aprenderá el idioma y espera que en 2025 pueda hablarlo perfectamente e, incluso, cerrar algún proyecto en el país: “Quiero hacer una serie en español y rodarla también en un perfecto español”.

“Recibo muchísimo amor desde España. Me siento muy cerca de Italia porque en Turquía estudié en un colegio italiano y vivir allí ahora me hace estar conectado con otros países como es este, por ejemplo. Esto, además, hace que vea posible hacer un proyecto aquí e incluso grabar alguna serie o película”, asegura.

“No me gusta pensar mucho a largo plazo porque la improvisación es muy importante en la vida, pero creo que trabajar en España es algo que ocurrirá muy pronto”. De hecho, ha tenido conversaciones con los productores de sus trabajos más recientes para poder hacerlos grandes en nuestra tierra. “Llevo siguiendo la producción española desde hace muchos años y ha evolucionado una barbaridad. Los turcos saben perfectamente cómo hacer una buena historia y creo que los españoles y los turcos podrían trabajar muy bien si colaboran”.

Can Yaman, un actor versátil y amante de los desafíos

Entre croquetas de boletus, solomillo y bebidas varias, las fans no quisieron perder la oportunidad de saber cómo se sentía él cuando veía sus anteriores trabajos. Pregunta a la que respondió sin dudarlo: “He cambiado muchísimo profesionalmente y cuando veo mis anteriores trabajos a veces pienso que ahora los habría realizado de manera distinta. No obstante, estoy muy orgulloso de lo conseguido y el aprendizaje”.

¿Y qué hay de sus proyectos, los que está rodando o están a punto de estrenarse? La respuesta la puedes encontrar en el vídeo que abre este reportaje, ya que se analiza en profundidad: “Me considero un actor versátil y no me cierro a ningún género cinematográfico. No quiero encasillarme sino cambiar de registros y demostrar que soy un buen actor. Me gusta el desafío y en cada proyecto intento darlo todo para adaptarme a ese reto. Si fui a Italia es precisamente para encontrar nuevos trabajos más allá de Turquía. Por ejemplo, todo lo que he hecho con ‘El turco’ me ha servido para ofrecer lo mejor de mí en ‘Sandokan’”.