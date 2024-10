Marta Pombo se ha pronunciado sobre el conflicto con su familia paterna

Hace unos días, era su prima Blanca la que reaparecía en redes para aclarar su posición al respecto

María Pombo y Pablo Castellano van a terapia de pareja: "Intentando cuidar lo que queremos"

Hace unos días, se estrenó la tercera temporada de uno de los docurealities más esperados: Pombo. María, Marta, Lucía, Gaby, sus progenitores y sus respectivos maridos y cuñados son los grandes protagonistas del documental que cuenta el día a día de uno de los clanes más conocidos de nuestro país. Aunque principalmente la proyección tenía pensado sólamente contar la vida y la rutina de María Pombo, fue precisamente la empresaria la que puso como condición que el proyecto de Prime se realizara con toda su familia, al más puro estilo Kardashian.

Desde que los Pombo abrieran -literalmente- las puertas de su casa, la familia ha resuelto algunas dudas cuestionadas a lo largo de estos últimos años. Antes de que Marta -la mediana de las hermanas- diera a luz a su primogénita, Matilda, mucho se especuló sobre un distanciamiento de María, sus padres y sus hermanas del resto de su familia paterna, a la que habían mostrado en redes sociales desde que su fama comenzara a crecer.

Ahora, en la tercera temporada de su docuserie, María y Marta, mayoritariamente, no han dudado en hablar sobre el conflicto familiar. ¡Te contamos todos los detalles!

Marta Pombo sentencia a su familia paterna

En el primer capítulo de la tercera entrega, se sitúa a la familia Pombo en su nueva casa en Cantabria. En una de las escenas, María acude a donde están algunas de sus hermanas y su madre para decirles, muy preocupada, que había recibido un mensaje de uno de sus tíos paternos: "Las cosas claras, nosotros y vosotros no somos familia, nada nos une ya".

Una tensa situación que supuso que la exnovia de Álvaro Morata hablara sobre una polémica con una de sus primas -de la que prefirió no dar el nombre- en el reciente funeral de su abuela paterna: "Tengo que darle un abrazo a mis primos, es lo único que necesito en este momento. Fui a darle un beso a una de mis primas y me quitó la cara, me dijo: no es el día".

Pocos días después Blanca, una prima de las hermanas Pombo, utilizaba su cuenta de Instagram para zanjar el tema a raíz de los mensajes que ha recibido en los últimos días. La joven creadora de contenidos dijo que creía que no iba a tener que pronunciarse, pero "dada la situación" ha decidido que sí. "Debido a todos los mensajes que he recibido solo quiero aclarar que, como en el resto de ocasiones, yo nunca voy a comentar nada al respecto de estos temas, los trato en casa y con mi familia, que es como considero que debo hacerlo". Lo que sí ha querido dejar claro es que está "muy tranquila" y que, "por supuesto", tanto ella como todo su alrededor saben "cuál es la verdad y la realidad". "Así que, por favor, no esperéis ni me pidáis más mis versiones o respuestas, como si esto fuese una pelea de patio entre niños", dijo.

Ahora, ha sido Marta Pombo, en el evento de 'Vanitatis' la que se ha pronunciado sobre el conflicto familiar tras calificar la actitud de sus tíos como "decepcionante": "He sido muy directa y creo que lo dije todo en el reality. Mejor no seguir hablando, mejor no seguir sacando, porque cada uno vive su verdad en su casa, eso está clarísimo. Ellos viven su verdad, nosotros la nuestra (...). Nunca podrán reprocharnos el que hayamos estado abiertas a una reconciliación (...). Ha sido muy triste. Ya se acabó de faltas de respeto, se acabó de cartas, de insultos, de cosas dañinas porque todo acto tiene su consecuencia. Nos han dejado muy claro que no somos familia, la frase fue muy matadora".