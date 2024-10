Paco y María León opinan sobre Candela, la nueva novia de Alejandro Sanz a la que ya conocen: "Enamorados"

Casi un mes después de esta fiesta, ha salido a la luz que uno de sus invitados no fue solo, si no en compañía de su nueva pareja. Hace solo unos días, se destapaba que Alejandro Sanz habría comenzado una nueva relación sentimental con Candela Márquez, una actriz valenciana . Sin embargo, a lo largo de estos días, no han tenido problema a la hora de hacer público su idilio y, de hecho, en redes sociales se han intercambiado varios mensajes.

"Me encanta tu sombrerito. El fotógrafo debía ser bueno, ya te extraño", ha sido el último comentario. Pero no ha sido el único. En otro post, la actriz lanza una pregunta a sus seguidores: "¿Y qué hago?", a lo que la expareja de Rachel Valdés le responde : "Yo tengo ideas", acompañado por un emoticono de un corazón -entre otros muchos comentarios que se han dedicado en el universo 2.0-.

Semanas después, y tras salir a la luz el nuevo romance de Sanz, Paco León ha desvelado lo que opina de la nueva pareja de su amigo, Candela Márquez: "Yo no la conocía y se lo pasaron muy bien. No sabía nada, los vi muy bien, muy enamorados y qué bien que estuvieran a gusto. Él nunca viene a nada y me gustó verle allí. Como no había prensa estaba tranquilo y ella también. Estábamos disfrutando. El amor cura muchas cosas".