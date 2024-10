Precisamente, tras salir a la luz su posible historia de amor con Candela Márquez, la madre de su hija Manuela ha reaccionado a esta noticia, que desconocía hasta entonces: "¿Ah sí? No sabía porque he estado unos días con mi esposo en México y me desconecté. Tres días pudimos desconectarnos y acabó de volver y no, no me he enterado de nada. Me parece maravilloso. Yo que él esté feliz. Cuanto más feliz esté, mejor va a estar mi hija también. Y quiero que él esté bien, claro".