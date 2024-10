Alejandro Sanz habla del motivo de su ruptura con Rachel Valdés: "He sido muy evidente"

El cantante acudió hace unos días a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 - acompañado por su hijo mayor - para recoger el galardón a mejor trayectoria artística y hablar sobre sus proyectos. En la entrevista que concedió no pudo evitar comentar la salida de 'Palmeras en el jardín' y fue entonces cuando explicó que se trataba de "una historia de amor" en la que tú cambias todo de tu vida "para que la otra persona se sienta bien" . De una manera natural, contó abiertamente el motivo que les llevó a romper su relación: "A veces uno cree que para que una persona se sienta bien tienes que plantar palmeras en el jardín, para que se sienta en su Habana natal, y luego resulta que las palmeras eran lo de menos, que había otras cosas que eran más importantes y no te estabas dando cuenta".

Alejandro detalló en esa entrevista que él creía que estaba "haciendo mucho plantando esas palmeras" y la otra persona pensaba que no estaba haciendo suficiente "porque no quería palmeras" . "Tú te quedas con tus palmeras y ella se queda con su soledad, la canción va de eso", terminó diciendo al hablar, a través de metáforas, del su separación con Raquel Valdés.

Fue entonces cuando comentó también que todas sus canciones son "muy personales", pero esta última lo es especialmente porque no se ha refugiado en metáforas. "He sido muy evidente, menciono las ciudades natales de los dos. Con eso queda dicho", aseguraba. "Cuando la hice dudé si sacarla tan evidente o no, pero luego pensé que ese soy yo. En el último año he aprendido a no tenerle miedo a eso, hay cosas peores en la vida que demostrar que tienes corazón", quiso aclarar.