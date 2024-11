Mar Lucas, sobre lo sufrido en su relación con Naim Darrechi: "Creí que tenía que callarme"

Durante su aparición, Mar ha querido sincerarse de nuevo acerca de la situación de maltrato a la que tuvo que hacer frente por parte de su exnovio: “ Me siento libre , me siento feliz, abrazada por las mujeres. Solo puedo decir cosas buenas”, ha confesado semanas después de desvelar la situación que tuvo que vivir en manos de Darrechi.

Sin embargo, aunque había afrontado una lucha personal desde los comienzos de su idilio con el creador de contenido, ha querido confesar la razón por la que no se había pronunciado nunca sobre ello de forma pública: “Es que yo creí que lo que tenía que hacer era callarme y cuatro años después me he dado cuenta de que no fue una buena… Yo necesité mi proceso para entender qué es lo que me estaba pasando”, ha explicado.