Fue la semana pasada cuando conocimos novedades en el caso de Pietro y Rocco Costanzia , los hermanos pequeños de Carlo Costanzia . Los jóvenes fueron detenidos el pasado mes de marzo a raíz de su presunta implicación en un ataque sucedido en la ciudad italiana de Turín , por el que un joven recibió un machetazo y se le tuvo que amputar una pierna. La fiscalía, como se supo el pasado viernes en un material obtenido en exclusiva por Vanitatis, amplió la investigación a otras once personas, incluido el padre del actor, Carlo Costanzia di Costigliole . Ahora, su nuera y futura madre de su nieto, Alejandra Rubio, se ha pronunciado públicamente al respecto .

El citado portal avanzó el día 7 de noviembre que otro la acusación contra Pietro y Rocco, hermanos paternos de Carlo, por tentativa de homicidio y por encubrimiento había dado un giro al considerar el ministerio público que debía ampliarse la investigación en curso a otras personas que hasta ahora no habían sido declaradas como tales en el caso. Los fiscales adjuntos Mario Bendoni y Davide Pretti han incluido a once investigados más por su presunto papel en el caso de los dos hermanos Costanzia, que cumplen prisión provisional actualmente .

Lo ha hecho durante su intervención este mediodía en 'Vamos a ver', programa en el que colabora de forma habitual. Tras la emisión de un vídeo resumiendo las últimas novedades, Rubio ha sido clara, dando su opinión al respecto de lo sucedido. "Decir que mi suegro está hasta no sé qué de mierda cuando no es así...", ha comenzado a plantear. Ante las palabras de Joaquín Prat puntualizando cuál ha sido el motivo de la investigación al abuelo paterno de su futuro hijo, Alejandra ha matizado que "eso es lo que dice la fiscalía, pero no tiene nada que ver con un móvil".