Alberto Chicote desmiente su propia muerte: "Amigos a los que les ha dado un vuelco el corazón"

Alberto Chicote se ha visto obligado a desmentir su propia muerte . No es el primer vip, y probablemente no será el último, que ha tenido que leer con sus propios ojos errores en los medios de comunicación que han anunciado su fallecimiento antes de tiempo. El chef, que ha asegurado estar "más vivo que ayer y menos que mañana" , ha mostrado públicamente su enfado tras recibir llamadas de conocidos y amigos a los que ha tenido que tranquilizar tras el gran susto.

A raíz de su post, muchos rostros conocidos han querido sumarse a esta queja y algunos han plasmado el susto que también se han llevado al leer la noticia. "Flipo compañero, un abrazo grande", comentaba Miguel Ángel Muñoz. "Qué susto, Alberto. Me acaba de salir el corazón por la boca. Hasta que no he visto que lo habías colgado tú no me he dado cuenta de que era falso", aseguraba Carme Chaparro. "¡Qué poca vergüenza! Menos mal que sigues entre nosotros. Lo celebro", escribía Elena Furiase.